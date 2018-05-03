Россияне прогнали вандалов от памятника в Вене

Туристы из России встали на защиту памятника советским воинам в центре австрийской столицы.

Инцидент произошел 1 мая на площади Шварценбергплатц. Россияне гуляли там вечером и увидели, как к монументу подошли двое мужчин, у которых при себе были бутылки с черной жидкостью.

Туристы вынудили злоумышленников уйти и сообщили о них в российское посольство. Оттуда информация поступила в местную полицию, передает НСН со ссылкой на РИА «Новости».