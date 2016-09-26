Россияне признали наличие экономического кризиса
Согласно данным опроса Левада-центра, 80 процентов граждан России признают экономический кризис в стране. При этом россияне не считают, что проблема коснется лично их.
Четверть опрошенных (25 процентов) считают, что кризис будет очень продолжительным. Еще 21 процент делает прогноз на два года, а 32 процента опрошенных не знают, как долго продлится кризис. При этом 49 процентов уверены, что в ближайшее время у них не случится задержек зарплат.
Вместе с тем, 44 процента граждан не ждут сокращений рабочих мест. Еще 14 процентов отмечают, что увольнения уже идут. Большая часть респондентов - 35 процентов - оценили инфляцию за прошедший год на уровне 15-30 процентов, сообщает "Коммерсантъ".
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