Россияне приобрели элитные апартаменты в зданиях компании Трампа

Российские бизнесмены владеют недвижимостью в элитном жилом комплексе, построенном компанией президента США Дональдом Трампом. Общая стоимость апартаментов составляет 98 миллионов долларов.

Об этом сообщается в расследовании агентства Reuters. По их данным, 63 предпринимателя из России приобрели недвижимость в домах на юге Флориды. Среди покупателей бывший начальник первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, акционер Absolute Group Андрей Трусков и основатель банка «Викинг» Алексей Устаев.

По информации агентства, число россиян, ставших собственниками элитной недвижимости, может быть выше, потому что владельцы 703 из 2044 апартаментов имеют возможность скрыть свою личность.

Ранее Трамп заявлял, что не связан с Россией деловыми интересами. Он утверждал, что не занимается бизнесом в РФ.

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Места: Россия, США
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