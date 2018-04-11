Россияне предрекли сборной РФ неудачу в ЧМ-2018

В победу сборной России по футболу верят лишь 4 процента россиян, следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Вместе с тем, 14 процентов респондентов считают, что групповой этап домашнего ЧМ - потолок для отечественной сборной.

Еще 6 процентов оптимистично настроенных россиян ожидают увидеть команду России в полуфинале и финале.

О том, что наша сборная выйдет из группы, заявили 17 процентов респондентов, однако 14 процентов не верят, что футболистам удастся выйти даже из группы.

Опрос также показал, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира важно для 75 процентов россиян, сообщает «Интерфакс».