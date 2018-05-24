Россияне предпочли просмотр зомбоящика занятию сексом
Данные социологического опроса «Левада-центр» продемонстрировали очень печальную картину проведения свободного времени граждан России.
Занятием, которое приносит россиянам больше всего радости и удовольствия, оказался просмотр телевизора - 34% опрошенных.
При этом отмечается, что чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, наоборот, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки.
Также 26% россиян наслаждаются, когда получают хорошие деньги, а 24% - когда проводят время с детьми.
12% опрошенных самым большим удовольствием считают секс.
Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ, отмечает Interfax.
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