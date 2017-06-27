Россияне предпочитают готовить курицу, салаты и торты

«Яндекс» опубликовал список самых популярных кулинарных запросов россиян за прошедший год.

Самый главный продукт на столах россиян - курица, на втором месте - картошка, на третьем - мясо.

Самые популярные салаты – «Цезарь с курицей», салат с крабовыми палочками и «Мимоза».

Исследователи отметили довольно узкий список продуктов для большинства россиян в приготовлении блюд, что не может не вызывать опасений из-за кошелька и стремления узнать новое.

Из многокомпонентных блюд по запросам лидируют торты, супы и салаты, отмечает ТАСС.

В топ-20 любимых продуктов россиян, помимо курицы, картошки и прочего мяса, вошли грибы, помидоры, кабачки, молоко, сыр, яйца и кефир.

Аналитики также выяснили, что в приморских областях чаще всего готовят блюда из рыбы и морепродуктов. В Новосибирске ищут рецепты из мяса косули и козлятины, в Омске - из конины, в Астрахани - из баранины.

В Москве и Санкт-Петербурге больше, чем в среднем по России, популярен булгур, кус-кус и киноа.

Также представители «Яндекса» отмечают, что практически во всех регионах России майонез ищут больше, чем кетчуп.