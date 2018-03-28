Россияне предложили закрыть консульство США в Петербурге
Даная мера может стать ответом на закрытие генконсульства РФ в американском Сиэтле.
Голосование в интернете организовало посольство России в США. На выбор пользователям были предложены варианты закрытия консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
В опросе приняли участие 57,5 тысячи пользователей Twitter. Из них 47% высказались за первый варианта. Второй и третий набрали 35% и 8% голосов соответственно, собщает Nation News.
Ранее стало известно, что США и еще более двух десятков государств объявили персонами нон грата в общей сложности 151 российского дипломата.
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