Россияне предложили закрыть консульство США в Петербурге

Даная мера может стать ответом на закрытие генконсульства РФ в американском Сиэтле.

Голосование в интернете организовало посольство России в США. На выбор пользователям были предложены варианты закрытия консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

В опросе приняли участие 57,5 тысячи пользователей Twitter. Из них 47% высказались за первый варианта. Второй и третий набрали 35% и 8% голосов соответственно, собщает Nation News.

Ранее стало известно, что США и еще более двух десятков государств объявили персонами нон грата в общей сложности 151 российского дипломата.