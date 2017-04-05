Россияне предложили ответить на санкции Украины против банков

Половина опрошенных ВЦИОМ граждан РФ считают, что Москве следует ответить Киеву на введенные ограничения против российских банков.

Согласно данным опроса, 10% респондентов видят в действиях Украины желание еще больше обострить отношения с Россией. Открытое стремление навредить видят 8% респондентов, еще 6% считают, что Украина стремится к развязыванию войны.

Участники опроса предложили различные варианты ответных мер на действия украинских властей. В частности, ввод санкций, закрытие границы с Украиной, прекращение поставок газа, вывод филиалов российских банков из соседней страны.

При этом десятая часть респондентов считают, что ситуацию можно уладить с помощью переговоров, сообщает «Экономика сегодня».