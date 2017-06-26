Россияне познали радость Доминиканской республики
Туристы России в 2017 году более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом повысили свое желание отдыхать в Доминиканской республике.
Общее количество туристов из России выросло в карибской стране сразу на 225%.
Только с января по май 2017 года Доминикану (Доминиканская республика, не путать с другим островным государством – Доминикой) посетили 100 тысяч российских туристов.
За весь прошлый год страну посетили чуть больше 132 тысяч россиян, отмечает РБК.
Также отмечается, что путешественники из России тратят в Доминикане больше денег, чем туристы из США или Европы.
Расходы туристов в этой стране за январь—март 2017 года составили в районе 133 доллара на человека в сутки.
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