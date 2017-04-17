Россияне потратили 24 миллиарда рублей на туризм

Российские туристы в 2016 году потратили в зарубежных поездках около 24 миллиардов долларов.

Это на треть меньше, чем в 2015 году, и вдвое меньше чем в 2014 году, отмечает РИА Новости.

Отрицательную динамику эксперты объясняют экономическими факторами, в том числе снижением курса национальной валюты.

По данным Росстата, россияне совершили в 2016 году 31,7 миллиона поездок за рубеж, что на 7,9% ниже показателя предыдущего года.

По данным Пограничной службы, в 2016 году количество поездок из России именно с целью туризма сократилось гораздо ощутимее: по сравнению с 2015 годом их число уменьшилось на 18,5% и составило 9,9 миллиона.

Самыми активными туристами остаются граждане Китая и США. Также в топ-5 прошлого года вошли туристы из Германии, Великобритании и Франции.