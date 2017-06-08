Россияне потеряли интерес к алкоголю и сигаретам
Жители России стали меньше злоупотреблять алкоголем и курить, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, за последние годы курить в России стали на 20 процентов меньше, а употребление алкоголя снизилось на 13,5 процентов.
Министр отметила, что количество молодых курильщиков сократилось в 3,5 раза.
«На 18 процентов повысилась приверженность активному образу жизни и занятиям физкультурой и спортом», - цитирует «Интерфакс» слова Скворцовой.
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