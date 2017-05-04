Россияне потеряли интерес к мотоциклам
Россияне потеряли интерес к покупке мотоциклов, сообщили в агентстве «Автостат».
Как уточняется в материале, с начала года в России было продано 675 мотоциклов, что на 36 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
Вместе с тем, самый высокий спрос среди российских покупателей наблюдается у бренда BMW. За три месяца текущего года было продано 175 мотоциклов этой фирмы.
На втором месте по популярности оказался Harley Davidson с приобретенными 93 моделями.
Завершает тройку лидеров компания Kawasaki с проданными 73 моделями мотоциклов.
2 мая ГИБДД официально открыла мотосезон-2017. В Москве сезон езды на мотоциклах обычно длится до конца октября, сообщает агентство Nation news.
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