Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму

Российские туристы, устремившиеся в Крым после возвращения полуострова в состав РФ, в этом сезоне вновь выбирают более комфортные и дешевые зарубежные курорты.

По данным туроператоров, на майские праздники популярность внутренних направлений упала на 15–30 процентов. Наиболее заметное падение продаж показал Крым, потеряв 38 процентов туристов по сравнению с прошлым годом.

Как отмечается в материале, одной из главных причин спада популярности отдыха в Крыму стало возвращение на массовый рынок Турции.

Кроме того, отпугивают российских отдыхающих крымские цены. Например, стоимость комплексных обедов в скромных кафе около моря поражает даже завсегдатаев московских ресторанов. Крымские цены на клубнику оказались в два с лишним раза выше, чем в столице.

Теперь россияне выбирают более дешевые и качественные зарубежные альтернативы. Лидером по отдыху россиян на майские праздники предсказуемо оказалась Турция. Следом за ней следуют Греция, Кипр и Чехия, пишет «Газета.ру».