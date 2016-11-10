Россияне потеряли доверие к Пенсионному фонду

Россияне теряют доверие к Пенсионному фонду РФ, следует из сообщения Банка России.

Как отмечается в материале, в январе текущего года о своем доверии Пенсионному фонду России (ПФР) заявлял 31 процент респондентов, а в ноябре о пенсионной политике позитивно высказывается лишь 21 процент граждан.

Таким образом, уровень доверия к Пенсионному фонду снизился на 10 процентов. По мнению экспертов, к падению рейтинга Пенсионного фонда России у населения привела ситуация с накоплениями и политика по выплатам пенсий, сообщает «Экономика сегодня».

Продление заморозки пенсионных накоплений обсуждается в правительстве всякий раз, когда речь заходит об исполнении бюджета. Впервые такое решение было принято в 2013 году, затем заморозка была продлена еще два раза.

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