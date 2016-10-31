Россияне не пострадали от землетрясения в Италии

Ростуризм заявил об отсутствии пострадавших среди россиян при землетрясении в Италии. Конец октября для россиян является низким сезоном, в Италию едут лишь единицы туристов.

– Землетрясение в Италии не коснулось туристов, оно значительно слабее, чем было в августе. Туристы у туроператоров есть и в Риме, и в Неаполе. Но никаких изменений маршрута или отказов от туров нет, – отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, говорить о снижении спроса нельзя, поскольку он и так крайне низкий, сообщает "Интерфакс".

Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой около 6,1. Небольшие города заявили о разрушениях, особенно пострадал город Норче. Данные о погибших и нанесенном ущербе уточняются.