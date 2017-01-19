Россияне не пострадали в результате хода лавины в Центре Италии
Туристов из России не было в числе постояльцев итальянской гостиницы в провинции Абруццо, попавшей под лавину.
Об этом «Интерфаксу» рассказала глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.
Ранее сообщалось, что спасатели, добравшиеся до отеля, обнаружили тела по меньшей мере 25 погибших. Еще три человека числятся пропавшими без вести.
Спасателей вызвали двое постояльцев гостиницы, которые в момент схода лавины находились снаружи. Их удалось спасти.
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