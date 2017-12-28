Россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья и денег
Взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза счастья, здоровья и денег, говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».
Так, здоровье для себя и близких попросили бы респонденты старше 45 лет.
Молодые россияне в возрасте до 34 лет чаще просили о материальном благополучии.
Самым желанным подарком для половины россиян оказалась криптовалюта, еще 25 процентов опрошенных заявили, что хотели бы получить в подарок хороший смартфон, сообщает «Национальная служба новостей».
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