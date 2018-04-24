Россияне покинули резиденцию генконсула РФ в Сиэтле
Российские дипломаты выехали из резиденции генконсула в Сиэтле (штат Вашингтон) в соответствии с требованиями американских властей.
Работа генконсульства была остановлена еще в начале месяца. Штаты потребовали его закрытия в знак солидарности с британскими властями по делу Скрипаля, а также из-за географического расположения. По мнению Вашингтона, здание дипмиссии слишком близко располагается к одной из баз подводных лодок и заводу «Боинг».
Все это время российские дипломаты собирали вещи и документы и готовили здание к консервации. Флаг РФ на нем был оставлен.
Сотрудники генконсульства в Сиэтле будут распределены между дипучреждениями в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщает РИА «Новости».
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