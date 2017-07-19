Россияне пожаловались на плохое настроение из-за погоды

Погодные аномалии лета 2017 года ощутили на себе 60 процентов россиян, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, жители России этим летом чаще страдают плохим настроением, а также чувствуют себя хуже, чем обычно.

Больше всего россияне были расстроены частыми проливными дождями. Об этой аномалии вспомнили 73 процента респондентов.

Еще 52 процента опрошенных расстраиваются из-за холодной погоды, а 18 процентов пожаловались на жару, однако этот пункт не выбрал никто из Москвы и Санкт-Петербурга.

Жители Сибири и Северного Кавказа менее всего ощутили на себе негативное влияние погоды, сообщает «Экономика сегодня».