Россияне подготовили новогодние подарки близким

Большинство россиян подготовили новогодние подарки для своих близких, следует из исследования, проведенного «Хоум Кредит Банком». Согласно опросу, дарить подарки собираются 87,3 процента респондентов.

При этом 79,4 процента получателей – дети. Еще 56,6 процента опрошенных подготовили новогодние сюрпризы для супругов, а на третьем месте бабушки и дедушки, которым подярят подарки 54,3 процента респондентов.

Друзьям подарят новогодние сувениры 22,1 процента россиян, а коллег поздравят лишь 5,2 процента опрошенных, сообщает «РИА Новости».

Самым популярным сувениром в уходящем году стали игрушки, косметика и парфюмерия, а также алкоголь, продукты и кондитерские изделия.

Известная во всем мире новогодняя песня Jingle Bells изначально была написана в 1857-м году Джеймсом Пьерпонтом ко Дню благодарения. Она вышла под названием One Horse Open Sleigh, сообщает «Федерал пресс».

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