Россияне поддерживают военную операцию РФ в Сирии, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 53 процента россиян высказались за необходимость присутствия РФ в Сирии. В прошлом году продолжение операции в Сирии поддерживали 58 процентов участников опроса.

Ракетный удар по военной базе в Сирии, осуществлённый США в ночь на 7 апреля, 82 процента граждан России назвали провокацией. При этом 6 процентов респондентов считают действия США ответом на якобы имевшее место применение химоружия войсками Башара Асада, а 12 процентов участников опроса не смогли объяснить мотивы ракетного удара США.

В телефонном опросе, проведенном 11-12 апреля, участвовали 1,2 тысячи респондентов, сообщает «Федерал пресс».