Россияне победили грипп

Заболеваемость гриппом в России за 20 лет снизилась почти в 150 раз, говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве считают, что причиной улучшения ситуации стала массовая вакцинация.

Кроме того, сейчас статистика учитывает только случаи заболевания гриппом, подтвержденные анализами.

В 2017 году 67,4 миллиона человек приняли решение о необходимости вакцинации. Для сравнения, в 1997 году против гриппа привились всего 4,8 миллиона россиян.

По прогнозам экспертов, если массовая вакцинация граждан продолжится, эпидемии гриппа уйдут в прошлое. Однако, как отмечает газета «Известия», нужно иметь вакцину именно от того штаммма, который циркулирует в стране.

В прошлом году от гриппа умерли 432 человека, сообщает «Санкт-Петербург.ру.