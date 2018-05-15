Россияне 18 мая отправятся на работу на велосипедах
Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет по всей стране 18 мая.
Организаторы предлагают россиянам хотя бы раз доехать до места работы или учебы на велосипеде и понять, как это просто и приятно.
Всех, кто решит поддержать акцию, ждут многочисленные сюрпризы.
Так, например, IKEA поставит на одной из улиц Санкт-Петербурга вертикальную кровать для желающих сфотографироваться в постели с велосипедом.
Целью акции «На работу на велосипеде» является показать горожанам, что кроме автомобилей существует множество альтернативных видов транспорта. Более того, велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе, пишет «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость Хоккей. Чемпионат Мира-2018. Россия-Швеция. Сегодня
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии