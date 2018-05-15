Россияне 18 мая отправятся на работу на велосипедах

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет по всей стране 18 мая.

Организаторы предлагают россиянам хотя бы раз доехать до места работы или учебы на велосипеде и понять, как это просто и приятно.

Всех, кто решит поддержать акцию, ждут многочисленные сюрпризы.

Так, например, IKEA поставит на одной из улиц Санкт-Петербурга вертикальную кровать для желающих сфотографироваться в постели с велосипедом.

Целью акции «На работу на велосипеде» является показать горожанам, что кроме автомобилей существует множество альтернативных видов транспорта. Более того, велосипед является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе, пишет «Санкт-Петербург.ру».