Россияне отказываются от платного телевидения

Жители России в последнее время проявляют всё меньше интереса к платному сегменту телевидения. Специалисты высчитали, что нынешние показатели спроса на услуги кабельного ТВ наименьшие за несколько лет.

Аналитики замечают, что самая большая доля подключений по-прежнему приходится на «Триколор ТВ». Этот оператор занимает треть рынка платного телевидения. Вторую строчку занимает «Ростелеком», который удерживает 22,4 процента граждан, сообщает «Экономика Сегодня».

Существенно отстаёт от лидеров МТС. Его доля в данном сегменте равна лишь 7,1 процентов, который, к слову, лишь незначительно оторвался от ближайших преследователей - «Эр-Телеком» и «Орион», которые владеют примерно равными показателями на уровне 6,8 процентов.