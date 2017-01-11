Россияне отказываются от мяса и рыбы в пользу овощей
В последние несколько лет жители России стали меньше есть мяса, рыбы, сахара и молочных продуктов, увеличив при этом долю овощей в рационе.
В частности, в период с 2013 по 2015 годы потребление мяса снизилось на 2 кг в год на человека, рыбы – на 5 кг, молока и молочных продуктов – на 9 кг, сахара – на 1 кг, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В то же время россияне стали съедать на 1 кг больше картофеля и на 2 кг – кабачков и арбузов.
Коррективы рациона граждан объясняются падением уровня доходов населения при одновременном росте цен. Издание отмечает, что сегодня россияне тратят на пропитание не менее половины своего бюджета.
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