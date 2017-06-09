Россияне осудили публичное проявление непатриотизма

Россияне стали осуждать явное проявление непатриотичного поведения граждан, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 47 процентов опрошенных осудили непатриотическое поведение, при этом некоторые предложили даже ввести за это уголовное наказание.

Около 48 процентов респондентов не увидели в этом предмета для порицания.

Более 77 процентов граждан РФ не считают патриотами тех, кто не чувствует любви к своей стране, а 61 процент граждан, принявших участие в опросе, отказались считать патриотами россиян, не знающих государственной символики.

При этом россияне стали спокойнее относиться к связям соотечественников с зарубежьем. Кроме того, улучшилось отношение к людям, вступающим в брак с иностранцами. Опрос проводился 3-4 июня среди 1,2 тысячи респондентов, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на «РИА Новости».

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