Россияне так и не определились по вопросу захоронения Ленина
У граждан России нет единого мнения относительно захоронения тела Владимира Ленина.
Согласно результатам социологического опроса, за захоронение и против этого высказались одинаковое количество респондентов – по 41%. Остальные 18% с ответом затруднились.
Что касается могил государственных деятелей СССР у Кремлевской стены, то 60% опрошенных предлагают оставить их на месте. В пользу перезахоронения высказались 24% респондентов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Левада-центр».
Ранее за захоронение тела Ленин высказывались глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущая Ксения Собчак. В Совете Федерации допустили возможность проведения референдума по этому вопросу.
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