Россияне так и не определились по вопросу захоронения Ленина

У граждан России нет единого мнения относительно захоронения тела Владимира Ленина.

Согласно результатам социологического опроса, за захоронение и против этого высказались одинаковое количество респондентов – по 41%. Остальные 18% с ответом затруднились.

Что касается могил государственных деятелей СССР у Кремлевской стены, то 60% опрошенных предлагают оставить их на месте. В пользу перезахоронения высказались 24% респондентов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Левада-центр».

Ранее за захоронение тела Ленин высказывались глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущая Ксения Собчак. В Совете Федерации допустили возможность проведения референдума по этому вопросу.