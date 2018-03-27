Россияне определились с отдыхом на майские праздники

Жители российских регионов предпочитают проводить майские праздники в Москве, следует из рейтинга, составленного на основе данных анализа брони отелей для проживания с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

На втором месте по популярности оказался Ярославль, а замыкает тройку лидеров Сенкт-Петербург.

Среди курортных направлений россияне отдают предпочтению отдыху в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье.

По словам генерального директора туроператора «Мультитур» Дмитрия Шарова, глубина продаж в этом году стала еще ниже. Кроме того, сократилась и продолжительность отдыха туристов на майские праздники.

В городе на Неве туристы бронируют номера в среднем на 5 ночей и тратят на проживание 3,4 тысячи рублей в сутки, сообщает «Санкт-Петербург.ру».