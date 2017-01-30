Россияне опасаются усиления международной напряженности и роста цен

Россияне больше всего опасаются усиления международной напряженности, следует из рейтинга страхов граждан РФ, составленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, россияне также боятся подорожания товаров и обесценивания сбережений, несмотря на то, что этот показатель снизился до минимального значения в 2016 году.

Отмечается, что индекс страха международных конфликтов в декабре по сравнению с началом года также существенно снизился.

Меньше всего россияне боятся конфликтов в семье и проблем с родственниками. За год россиян стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем и получением медицинской помощи.

Опрос проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках, сообщает ТАСС.