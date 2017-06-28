Россияне опасаются нападения ос стороны США и Украины
Почти 40% россиян считают реальной угрозу военного нападения. Потенциальными агрессорами они считают США и Украину.
Нападения со стороны США опасаются 63% из числа тех, кто верит в вероятность войны. Атаки со стороны Киева ожидают 31%, сообщает Nation News со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
В качестве возможных союзников России в военном конфликте респонденты назвали Белоруссию, Казахстан и Китай. При этом каждый десятый из числа опрошенных считает, что РФ придется противостоять агрессии в одиночестве.
В том, что России придется с кем-либо воевать сомневаются 53% респондентов.
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