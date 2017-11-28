Россияне охотно жертвуют суммы на благотворительность

Электронные платежные сервисы «Яндекса» подвели статистику за 2017 год, по которой выяснилось, что сумма переводов на благотворительность со стороны граждан России выросла за год вдвое.

В 2017 году сумма пожертвований составила 1,2 млрд рублей.

В исследовании учитывались переводы через платежное решение «Яндекс.Касса» и инструменты краудфандинга - сервис yasobe.ru, кнопки и формы для приема средств на сайтах.

Больше всего на благотворительность тратят жители Центрального региона (в среднем 943 рубля за раз), Сибири (883 рубля) и Дальнего Востока (873 рубля). Самый маленький средний перевод - у жителей Приволжского федерального округа, 550 рублей.

При этом частным лицам переводы отправляют активнее, чем фондам, отмечает ТАСС.