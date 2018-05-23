Россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей в 2017 году
Граждане России в 2017 году накупили долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму около 93 млрд рублей.
Отмечается, что вложения граждан в государственные долговые бумаги в прошлом году выросли более чем в три раза.
Средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, некоторые же выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.
В прошлом году доходность по банковским вкладам достигла исторического минимума, что заставляет граждан искать другой способ пассивных инвестиций.
Небольшие коммерческие банки предлагают более высокие ставки, но сохраняется риск отзыва у них лицензии, отмечает «Известия».
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