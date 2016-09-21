Россияне не обрадовались замене индексации пенсий единовременной выплатой

Каждый четвертый житель РФ нейтрально отнесся к решению властей заменить осеннюю индексацию пенсий в 2016 году на разовую выплату пенсионерам.

В частности, 12 процентов одобрили такую инициативу, 9 процентов высказали понимание, 3 процента – смирение и у 1 процента россиян это вызвало настоящую радость, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

Еще 15 процентов опрошенных выразили недоумение, 18 процентов граждан РФ - возмущение. О том, что им все равно, заявили 27 процентов жителей страны. Об этой инициативе слышал каждый второй россиянин (56 процентов).

Ранее сообщалось, что вместо годовой индексации пенсий будет произведена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. Это произойдет в январе 2017 года.