Россияне не обрадовались замене индексации пенсий единовременной выплатой
Каждый четвертый житель РФ нейтрально отнесся к решению властей заменить осеннюю индексацию пенсий в 2016 году на разовую выплату пенсионерам.
В частности, 12 процентов одобрили такую инициативу, 9 процентов высказали понимание, 3 процента – смирение и у 1 процента россиян это вызвало настоящую радость, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».
Еще 15 процентов опрошенных выразили недоумение, 18 процентов граждан РФ - возмущение. О том, что им все равно, заявили 27 процентов жителей страны. Об этой инициативе слышал каждый второй россиянин (56 процентов).
Ранее сообщалось, что вместо годовой индексации пенсий будет произведена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. Это произойдет в январе 2017 года.
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