Россияне обеспокоились защитой личных данных в интернете
Жители России обеспокоились защитой своих личных данных, размещаемых в интернете.
Согласно статистике звонков на горячую линию интернет-помощи, созданную МГТС и МТС совместно с Фондом Развития интернета, каждый второй позвонивший интересовался вопросами защиты своих личных данных.
По словам официального представителя МГТС Татьяны Мартьяновой, обеспокоенность россиян вызвана активным ростом числа краж паролей и персональных данных пользователей, а также активизацией хакеров, взламывающих аккаунты в онлайн-играх.
За последние 6 месяцев МГТС зафиксировала значительный рост шпионских программ для кражи личных данных, кроме того, растет количество фишинговых сайтов, сообщает «Национальная служба новостей».
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