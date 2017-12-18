Россияне негативно относятся к враждебным странам

Более половины россиян негативно относятся к странам, враждебно настроенным к России, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

О своем негативном отношении к США заявили 66 процентов респондентов. Против Европейского союза высказались 54 процента опрошенных. Кроме того, о своем негативном отношении к Украине заявили 56 процентов россиян.

Эксперты объяснили это усталостью от мобилизации вокруг внешнеполитических тем.

Вместе с тем, россияне выразили уверенность в том, что необходимо налаживать отношения с Западом.

При этом, жителей России совершенно не беспокоит возможность изоляции от международного сообщества, а также политические и экономические санкции, сообщает Ura.ru.