Россияне назвали уровень доходов для счастья
Россияне назвали уровень дохода, который обеспечил бы им безбедное существование, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом у 63 процентов респондентов заявили, что не имеют никаких сбережений. Более 85 процентов россиян считают, что для счастья им достаточно было бы ежемесячного дохода в 105 тысяч рублей.
Кроме того, респонденты считают, что сбережения — это сумма, превышающая 398 тысяч рублей.
Самым популярным способом вложения средств россияне назвали покупку недвижимости, еще 14 процентов готовы вложиться в золото и драгоценности, 7 процентов россиян купили бы акции предприятий, а процентов инвестировали бы в пенсионные фонды, сообщает Ura.ru.
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