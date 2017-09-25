Россияне назвали уровень доходов для счастья

Россияне назвали уровень дохода, который обеспечил бы им безбедное существование, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом у 63 процентов респондентов заявили, что не имеют никаких сбережений. Более 85 процентов россиян считают, что для счастья им достаточно было бы ежемесячного дохода в 105 тысяч рублей.

Кроме того, респонденты считают, что сбережения — это сумма, превышающая 398 тысяч рублей.

Самым популярным способом вложения средств россияне назвали покупку недвижимости, еще 14 процентов готовы вложиться в золото и драгоценности, 7 процентов россиян купили бы акции предприятий, а процентов инвестировали бы в пенсионные фонды, сообщает Ura.ru.