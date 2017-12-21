Россияне назвали сумму для достойной жизни
Россиянам для достойной жизни нужно примерно 40 тысяч рублей ежемесячно, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
По его словам, большинство россиян назвали сумму 39 тысяч 404 рубля достаточной для того, чтобы жить не просто, а жить достойно.
При этом, в 2007 году россияне считали, что для достойной жизни им необходимо 30 тысяч 457 рублей в месяц.
Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге сумма, позволяющая жить достойно, составляет 56 тысяч 634 рубля, сообщает «РИА Новости».
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