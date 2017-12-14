Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Россияне считают, что размер пенсии не должен превышать 30 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного Российским государственным социальным университетом.

Согласно исследованию, опубликованному в газете «Известия», 77 процентов граждан считают, что нормальный размер пенсий не должен выходить за рамки коридора 5–30 тысяч рублей.

Чуть больше 28 процентов россиян заявили, что в старости им хватит 15-20 тысяч рублей в месяц, а каждый десятый респондент сообщил, что пенсионерам достаточно 10-15 тысяч рублей.

Только 22,7 процента опрошенных заявили, что хотели бы получать пенсию в размере более 30 тысяч рублей.

Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тысячи рублей. По данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тысячи рублей.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил создать фонд старшего поколения, а также выплачивать пенсии гражданам до 1967 года рождения из бюджета страны, сообщает «Федерал пресс».

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