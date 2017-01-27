Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Большинство россиян считают приемлемым размер пенсии в пределах 30 тысяч рублей.

Согласно опросу Российского государственного социального университета (РГСУ), 36,5% граждан хотели бы получать пенсию в 20-30 тысяч рублей. Чуть более 28% опрошенных достаточно 15-20 тысяч рублей.

Практически каждый десятый респондент (11,4%) согласен на пенсию в размере 10-15 тысяч рублей. Пенсию 30-40 тысяч считают приемлемой только четверть опрошенных (22,7%), сообщают «Известия».

По словам экспертов, россияне в своих ожиданиях исходят из нынешнего среднего размера пенсий, который составляет примерно 13 тысяч рублей. «Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — цитирует издание ректора РГСУ Наталью Починок.

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