Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег
Россияне назвали сумму денег, необходимую им для счастья, говорится в исследовании, проведенном порталом Superjob.ru.
Так, оказалось, что для полного счастья среднестатистическому россиянину не хватает 159 тсяч рублей в месяц.
По мнению респондентов, бедным человека можно считать, если его доход не превышает 18 тысяч рублей в месяц.
Богатым, согласно опросу, можно считаться, если ежемесячный доход превышает 447 тысяч рублей.
Вместе с тем, москвичи считают богатыми людей, чей доход выше 566 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».
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