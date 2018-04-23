Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

Россияне назвали сумму денег, необходимую им для счастья, говорится в исследовании, проведенном порталом Superjob.ru.

Так, оказалось, что для полного счастья среднестатистическому россиянину не хватает 159 тсяч рублей в месяц.

По мнению респондентов, бедным человека можно считать, если его доход не превышает 18 тысяч рублей в месяц.

Богатым, согласно опросу, можно считаться, если ежемесячный доход превышает 447 тысяч рублей.

Вместе с тем, москвичи считают богатыми людей, чей доход выше 566 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».