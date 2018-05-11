Россияне назвали лучший возраст для выхода на пенсию
Россияне считают действующий возраст выхода на пенсию оптимальным, говорится исследовании, проведенном компанией HeadHunter.
Согласно опросу, 53 процента россиян одобряют существующие нормы выхода на пенсию по возрасту.
Вместе с тем, за снижение пенсионного возраста в России выступают 35 процентов работников.
За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6 процентов респондентов.
За необходимость снижения пенсионного возраста чаще выступали молодые участники опроса – от 18 до 25 лет, а люди старше 45 лет назвали существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.
На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно, сообщает агентство Nation news.
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