Россияне назвали Китай дружественной страной
Все больше россиян называют Китай дружественно страной, с которой у России наиболее близкие, следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Китай, по мнению 62 процентов опрошенных, является нужным и ценным партнером. Белоруссию назвали 60 процентов респондентов, а Казахстан считают дружественной страной 48 процентов опрошенных россиян.
В Индии увидели друга для России 23 процента граждан, принявших участие в исследовании, а Турцию назвали 17 процентов Россиян.
В списке стран, с которыми у России сейчас, наоборот, наихудшие, недружественные отношения, лидируют Украина, США и Германия, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Женщина-водитель в 90 лет погибла в ДТП под Москвой
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии