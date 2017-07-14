Россияне назвали Китай дружественной страной

Все больше россиян называют Китай дружественно страной, с которой у России наиболее близкие, следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Китай, по мнению 62 процентов опрошенных, является нужным и ценным партнером. Белоруссию назвали 60 процентов респондентов, а Казахстан считают дружественной страной 48 процентов опрошенных россиян.

В Индии увидели друга для России 23 процента граждан, принявших участие в исследовании, а Турцию назвали 17 процентов Россиян.

В списке стран, с которыми у России сейчас, наоборот, наихудшие, недружественные отношения, лидируют Украина, США и Германия, сообщает «Интерфакс».