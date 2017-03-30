Россияне назвали идеальные профессии для своих детей

Россияне видят своих детей врачами, военными и юристами, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 35 процентов респондентов хотели бы, чтобы их дети связали свое будущее с медицинской сферой. Второй по популярности среди опрошенных оказалась профессия военного. О желании видеть своих детей и внуков военнослужащими заявили 13 процентов россиян.

Замыкает тройку лидеров юриспруденция, за которую высказались 11 процентов респондентов.

Еще 10 процентов граждан хотели бы, чтобы их дети стали педагогами.

Рабочие профессии для своих детей выбрали также 10 процентов респондентов.

Инженерами видят своих детей всего 9 процентов граждан, спортсменами - 7 процентов, полицейскими и строителями по 5 процентов. Примечательно, что в 2005 году никто не пожелал, чтобы их дети выбрали эти специальности.

Профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка только 9 процентов граждан, принявших участие в опросе, частными предпринимателями, бизнесменами хотели бы видеть своих детей 2 процента жителей.

Вместе с тем, только 4 процента родителей готовы согласиться с любым решением ребенка.

Наименее привлекательной кажется россиянам работа в сфере услуг, сельского хозяйства, а также профессии летчика, переводчика, лингвиста, журналиста, психолога, музыканта, архитектора и банкира. Работа на госслужбе или в нефтегазовой отрасли привлекла только 1 процент родителей.

Опрос был проведен 21-23 марта среди 1800 жителей РФ, сообщает «Интерфакс».