Россияне назвали главные ценности в жизни

Граждане России признались, что превыше всего в жизни ценят здоровье, крепкие семейные отношения и безопасность, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Кроме того, согласно исследованию, россияне ценят социальную инфраструктуру по месту жительства, а также достойное материальное положение.

Отметили респонденты и возможность общаться с родными и друзьями, а также возможность добиваться поставленных целей.

Менее всего россияне заинтересованы в карьерном росте, политике и положению в обществе. Кроме того, участники опроса считают второстепенными в своей жизни такие аспекты, как творческая самореализация и досуг, сообщает «Экономика сегодня».