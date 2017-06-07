Россияне назвали главные ценности в жизни
Граждане России признались, что превыше всего в жизни ценят здоровье, крепкие семейные отношения и безопасность, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Кроме того, согласно исследованию, россияне ценят социальную инфраструктуру по месту жительства, а также достойное материальное положение.
Отметили респонденты и возможность общаться с родными и друзьями, а также возможность добиваться поставленных целей.
Менее всего россияне заинтересованы в карьерном росте, политике и положению в обществе. Кроме того, участники опроса считают второстепенными в своей жизни такие аспекты, как творческая самореализация и досуг, сообщает «Экономика сегодня».
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