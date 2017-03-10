Россияне нашли оправдание взяткам
Россияне винят в коррупции и взяточничестве устоявшуюся систему, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Более половины опрошенных заявили, что работники дают взятки из-за неправильного устройства организации, в которой они трудятся. При этом отвечать за дачу и получение взятки должны замешанные в преступлении люди, а не вся организация в целом или начальство.
По словам эксперта ВЦИОМ Кирилла Родина, данные опроса подтверждают, что коррупция воспринимается гражданами как неизбежное свойство системы. Об этом сообщает «РИА Новости».
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