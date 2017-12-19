Россияне накопили долгов по алиментам на 100 млрд рублей

По данным Верховного суда РФ, на данный момент в России не взыскано более 100 млрд рублей уплаты алиментов.

Отмечается, что взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства, сообщает Interfax.

Алименты — средства для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребенку, взрослого ребенка — пожилому родителю, и так далее.

Могут выплачиваться/перечисляться добровольно или принудительно, в судебном порядке. Виды и формы алиментов установлены законодательством соответствующих стран.

В России их установление и порядок судебного взыскания предусмотрен в Семейном кодексе РФ.

Иски о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом в суд по месту его жительства или по месту жительства ответчика.

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