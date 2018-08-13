Россияне начали массово хватать недвижимость в ипотеку

В России с июля 2018 года зафиксирован резкий рост объем выдачи ипотечных кредитов.

За второй летний месяц, по предварительным оценкам, было выдано ипотечных кредитов на 245-255 млрд рублей.

Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

С января по июль 2018 года было выдано 785 тысяч кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей.

Всего в 2018 году, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей, отмечает «НСН».

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