Россияне набирают кредиты из-за усталости от бедности

Гражданам надоело «затягивать пояса», они хотят вернуться в нулевые годы по уровню потребления.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро на март текущего года, количество взятых россиянами кредитов возросло более чем на 20%. Кроме того, граждане стали активнее пользоваться кредитными картами.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что причины этого кроются в усталости населения от бедности и необходимости экономить.

«Люди несколько лет прожили с туго затянутыми ремнями, а сейчас ремни начинают расслабляться, и люди говорят, что мы хотим потреблять, как это было в нулевые годы, даже если это требует от нас кредитов», - пояснил он в интервью НСН.

Кроме того, он добавил, что в ряде случаев люди берут кредиты просто для того, чтобы «свести концы с концами».