Россияне набирают кредиты из-за усталости от бедности

Гражданам надоело «затягивать пояса», они хотят вернуться в нулевые годы по уровню потребления.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро на март текущего года, количество взятых россиянами кредитов возросло более чем на 20%. Кроме того, граждане стали активнее пользоваться кредитными картами.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что причины этого кроются в усталости населения от бедности и необходимости экономить.

«Люди несколько лет прожили с туго затянутыми ремнями, а сейчас ремни начинают расслабляться, и люди говорят, что мы хотим потреблять, как это было в нулевые годы, даже если это требует от нас кредитов», - пояснил он в интервью НСН.

Кроме того, он добавил, что в ряде случаев люди берут кредиты просто для того, чтобы «свести концы с концами».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Илон Маск переквалифицируется в кондитеры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО