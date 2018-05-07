Россияне набирают кредиты из-за усталости от бедности
Гражданам надоело «затягивать пояса», они хотят вернуться в нулевые годы по уровню потребления.
Согласно данным Объединенного кредитного бюро на март текущего года, количество взятых россиянами кредитов возросло более чем на 20%. Кроме того, граждане стали активнее пользоваться кредитными картами.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что причины этого кроются в усталости населения от бедности и необходимости экономить.
«Люди несколько лет прожили с туго затянутыми ремнями, а сейчас ремни начинают расслабляться, и люди говорят, что мы хотим потреблять, как это было в нулевые годы, даже если это требует от нас кредитов», - пояснил он в интервью НСН.
Кроме того, он добавил, что в ряде случаев люди берут кредиты просто для того, чтобы «свести концы с концами».
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