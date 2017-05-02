Россияне не могут найти альтернативу Путину

Больше половины граждан РФ хотели бы, чтобы Владимир Путин был избран еще на один срок на пост президента России, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

Готовность поддержать Путина на выборах президента выразили 64 процента респондентов.

Социологи также спросили у респондентов, за кого они бы проголосовали, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, пишет «Коммерсант».

Путина поддержали бы 48 процентов россиян в целом и 83 процента опрошенных, выразивших готовность голосовать на выборах.

Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский набрали бы всего по 3 процента голосов избирателей. Оппозиционера Алексея Навального готов поддержать лишь 1 процент респондентов. Столько же набрали глава Минобороны Сергей Шойгу и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом 13 процентов россиян заявили, что вообще не будут голосовать на президентских выборах.

Действующий президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, сообщает Ura.ru.