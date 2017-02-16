Россияне могут ездить в Армению по внутренним паспортам

Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам. Порядок въезда утвержден правительством республики.

По словам главы Минюста Армении Арпине Ованесян, решение принято с целью стимулирования поездок граждан РФФ в республику. Она отметила, что порядок въезда согласован с МИД страны и службой национальной безопасности, сообщает РИА «Новости».

По прогнозам замглавы МИД Армении Шаварша Кочаряна, все соответствующие внутригосударственные процедуры должны быть завершены обеими сторона к лету.