Россияне могут ездить в Армению по внутренним паспортам
Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам. Порядок въезда утвержден правительством республики.
По словам главы Минюста Армении Арпине Ованесян, решение принято с целью стимулирования поездок граждан РФФ в республику. Она отметила, что порядок въезда согласован с МИД страны и службой национальной безопасности, сообщает РИА «Новости».
По прогнозам замглавы МИД Армении Шаварша Кочаряна, все соответствующие внутригосударственные процедуры должны быть завершены обеими сторона к лету.
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